Jogadores do Botafogo celebram gol da vitória sobre o Universitario, no Peru - AFP

Publicado 17/05/2024 17:30 | Atualizado 17/05/2024 17:31

Rio - O Botafogo selou a classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores da América na última quinta-feira (17) e, com isso, garantiu uma premiação da Conmebol. Após começo conturbado na fase de grupos, o Alvinegro derrotou o Universitario, por 1 a 0, no Peru , e confirmou a vaga no mata-mata da competição continental.

O resultado rendeu mais R$ 8,1 milhões no bolso do Botafogo: a vitória garante R$ 1,7 milhão e, a classificação, R$ 6,4 milhões.

Ao todo, somando as fases preliminares, o Alvinegro já acumulou R$ 32,5 milhões de premiação na Libertadores. Além disso, se vencer na sexta e última rodada da fase de grupos, o montante aumenta.



Situação na tabela

Com a vitória sobre o Universitario, o Botafogo garantiu a classificação para o mata-mata e, agora, enfrentará o Junior Barranquilla, fora de casa, no dia 28, para definir quem será o líder do Grupo D. Ambos somam nove pontos, mas o time colombiano tem dois gols a mais de saldo.

Confira o detalhamento das premiações do Botafogo até aqui:



. Segunda fase preliminar: R$ 2,6 milhões

. Terceira fase preliminar: R$ 3,1 milhões

. Fase de grupos: R$ 15,4 milhões

. Prêmios por vitória: R$ 5,1 milhões

. Oitavas de final: R$ 6,4 milhões