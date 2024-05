Bastos registrou o maior número de interceptações de um defensor em um só jogo das últimas três edições da Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Rio - O zagueiro Bastos foi um dos destaques do confronto entre Botafogo e Universitario, no Peru. O Glorioso venceu por 1 a 0 e assegurou a vaga nas oitavas de final da Libertadores de forma antecipada. No duelo, segundo o 'SofaScore', o angolano registrou o maior número de interceptações de um defensor em um só jogo das últimas três edições da competição.

O Alvinegro contou com o bom desempenho de Bastos para fazer uma partida segura no Estádio Monumental. Somente nesta duelo, o zagueiro teve oito interceptações. Antes, nenhum outro jogador havia passado de cinco em 90 minutos.

Após causar certa desconfiança na torcida do Botafogo, o angolano se firmou como titular desde a chegada do técnico Artur Jorge e tem recebido elogios. Em nove jogos, ele teve 74 ações defensivas e 61% dos duelos ganhos. Além disso, cometeu somente quatro faltas no período.

"Meu zagueiro fez um jogo tremendo, não concedeu oportunidades", declarou o treinador após a partida.

Situação na tabela

Com a vitória, o Botafogo garantiu a classificação para o mata-mata e, agora, enfrentará o Junior Barranquilla, fora de casa, no dia 28, para definir quem será o líder do Grupo D. Ambos somam nove pontos, mas o time colombiano tem dois gols a mais de saldo.