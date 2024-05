Botafogo encarou o Universitario em Lima - AFP

Publicado 17/05/2024 15:05

"Lamentavelmente voltamos a vivenciar ontem, ao término da partida, novos casos de racismo nas arquibancadas. O Botafogo repudia veementemente mais um ato criminoso, absurdo e inaceitável, além de esperar ações concretas por parte das autoridades", escreveu o Botafogo.

Lamentavelmente voltamos a vivenciar ontem, ao término da partida, novos casos de racismo nas arquibancadas. O Botafogo repudia veementemente mais um ato criminoso, absurdo e inaceitável, além de esperar ações concretas por parte das autoridades. #BFR pic.twitter.com/Qt8jVXMM8x — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 17, 2024

No vídeo abaixo, um torcedor do Universitario foi flagrado imitando um macaco em direção aos torcedores do Botafogo. Relatos de alvinegros que estiveram presentes na partida afirmaram que este não foi o único caso.

Registro de um dos mais de 100 torcedores do @Universitario que imitaram macaco para a torcida do Botafogo pic.twitter.com/jpTgYnF7nm — Braune (@brauneoficial) May 17, 2024

Em campo, com a vitória em cima do Universitario, o Botafogo se classificou para as oitavas de final da Libertadores. O próximo compromisso do Glorioso será na próxima quarta (22), às 19h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela Copa do Brasil.