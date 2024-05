Botafogo se classificou em Lima - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/05/2024 14:20

Rio - Além da classificação para as oitavas de final da Libertadores, a vitória do Botafogo sobre o Universitário fez o Alvinegro alcançar uma marca histórica. Após 61 anos, o clube carioca conseguiu três vitórias seguidas na principal competição de clubes do continente.

A última vez que isso havia acontecido foi em 1963, na estreia do Botafogo pela competição. Na fase inicial, o Alvinegro derrotou o Alianza Lima por 1 a 0, no Peru, o Millonarios, na Colômbia, por 2 a 0, e novamente o clube peruano por 2 a 1, no Rio de Janeiro. As vitórias levaram o clube carioca até a semifinal, quando foi eliminado pelo Santos, naquela que foi a melhor posição do Glorioso em uma Libertadores.

Na edição de 2024, após avançar na fase preliminar, eliminando Aurora, da Bolívia, e o Bragantino, o Botafogo começou a fase de grupos com duas derrotas para Júnior Barranquilla, no Nilton Santos, e depois para a LDU, em Quito. Com três vitórias seguidas, o Alvinegro alcançou uma excelente recuperação e garantiu a classificação para as oitavas de final.



Pela Libertadores, o Botafogo voltará a campo no próximo dia 28 contra o Júnior Barranquilla, na Colômbia. A partida irá acontecer às 19 horas (de Brasília). As equipes disputam o primeiro lugar da chave, e os colombianos têm a vantagem do empate para avançar na liderança.