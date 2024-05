Manifestação racista em jogo do Botafogo em Lima - Reprodução / Twitter

Publicado 16/05/2024 22:04

Peru - O Botafogo derrotou o Universitário, em Lima, por 1 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de finais da Libertadores. Porém, novamente um ato criminoso voltou a se repetir em um jogo de um clube brasileiro pela competição. Torcedores do clube peruano realizaram manifestações racistas em direção aos alvinegros. O vídeo foi disponibilizado por brasileiros nas redes sociais.

Registro de um dos mais de 100 torcedores do @Universitario que imitaram macaco para a torcida do Botafogo pic.twitter.com/jpTgYnF7nm — Braune (@brauneoficial) May 17, 2024

Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, um torcedor do Universitário aparece imitando um macaco em direção aos torcedores do Botafogo. Relatos de alvinegros que estiveram presentes na partida afirmaram que este não foi o único caso.



Dentro de campo, o clube carioca obteve um resultado importantíssimo em Lima. Com a vitória sobre o Universitário, o Alvinegro eliminou o clube peruano e a LDU, classificando-se novamente para as oitavas de final da Libertadores, após sete anos.



Pela competição, o Botafogo voltará a campo no próximo dia 28 contra o Júnior Barranquilla, na Colômbia. A partida irá acontecer às 19 horas (de Brasília). As equipes disputam o primeiro lugar da chave, e os colombianos têm a vantagem do empate para avançar na liderança.