O Botafogo venceu sua última partida disputada no Peru - Vitor Silva / Botafogo

O Botafogo venceu sua última partida disputada no PeruVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/05/2024 07:00

Peru - O Botafogo volta a entrar em campo em busca de uma vaga nas oitavas de finais da Libertadores nesta quinta (16), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar o Universitario, no Estádio Monumental de Lima. O Alvinegro retorna ao Peru após um ano em busca de repetir um mesmo feito: se classificar para a próxima fase de uma competição internacional.

A última partida disputada pelo Botafogo no país foi válida pela Copa Sul-Americana do ano passado. No caso, o Alvinegro enfrentou o César Vallejo pela quarta rodada da fase de grupos da competição. O jogo ficou marcado pelo reencontro do clube carioca com o ídolo Loco Abreu, que, na época, era treinador da equipe peruana.

A partida foi disputada no Estádio Mansiche, em Trujillo, terceira cidade mais populosa do Peru. O Botafogo abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo, com Victor Sá, Adryelson e Gustavo Sauer. Na segunda etapa, o César Vallejo esboçou uma reação, com dois gols, marcados por Mena e Noronha, mas o jogo se encerrou com a vitória do Alvinegro por 3 a 2.

Com o triunfo, o Alvinegro chegou a liderança do grupo A da Sul-Americana, que também contava com a LDU e com o Magallanes. O Botafogo seria eliminado nas oitavas de finais da competição, para o Defensa y Justicia.

Em 2024, o Botafogo depende apenas de si para se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Alvinegro ocupa a segunda colocação do grupo D, com seis pontos, três atrás do líder Junior Barranquilla. Pelo fato do clube colombiano ter vencido a LDU na última terça-feira (14), o clube carioca já pode garantir sua vaga para as oitavas de finais caso vença do Universitario.

*Reportagem do estagiário João Pedro Cupello, sob supervisão de Pedro Logato