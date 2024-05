Artur Jorge se emocionou após conversar e receber vídeo do neto mais velho - Reprodução de vídeo/ Botafogo TV

Publicado 15/05/2024 14:13 | Atualizado 15/05/2024 14:14

Há pouco mais de um mês no Brasil, o técnico do Botafogo diminui a saudade da família, que está em Portugal, por ligações de videochamada, principalmente com o neto mais velho, Artur, de três anos. Foi após essa conversa que o português se emocionou ao falar sobre a distância de quem ama. Botafogo divulgou vídeo com um momento especial de Artur Jorge., o técnico do Botafogo diminui a saudade da família, que está em Portugal, por ligações de videochamada, principalmente com o neto mais velho, Artur, de três anos. Foi após essa conversa que o português se emocionou ao falar sobre a distância de quem ama.

"São aqueles momentos que acabam por encurtar aquilo que é saudade. Esse é o meu neto mais velho, que no dia que eu me despedi em Portugal meu deu um chaveiro do Super Homem, que viaja comigo para todo lado. Porque representa aquilo que é família. Não sou um Super Homem, mas sei que tenho uma Super Família", disse Artur Jorge à Botafogo TV.



O treinador português veio para o Brasil apenas ao lado da mulher, mas eles poderão reencontrar os três filhos e os três netos no dia 24 de maio, quando a família desembarca no Rio para passar um período com Artur Jorge e conhecer um pouco mais da história do Botafogo.



"Já comprei camisa para todos os netos, filhos e genro também. Vamos ter uma família botafoguense aqui junto de mim, para matar saudade e desfrutar", disse.