Publicado 15/05/2024 10:30

Rio - O Botafogo ainda não desistiu de Thiago Almada. O Alvinegro retomou as conversas com o Atlanta United, dos Estados Unidos, na última semana, para contratar a joia argentina campeã do mundo, segundo a "Agência RTI".

John Textor foi o responsável por retomar as conversas. O empresário americano, sócio majoritário da SAF do Botafogo, é o principal incentivador da contratação. O objetivo é conseguir uma contratação de peso para o segundo semestre deste ano.

Em março, o empresário chegou a apresentar uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação da época) por Thiago Almada. Textor revelou a informação antes da vitória do Botafogo sobre o Bragantino pela Libertadores.

Thiago Almada foi campeão do mundo com a Argentina em 2022, no Catar, e busca um projeto esportivo sólido. O jovem, de 23 anos, é um dos destaques da MLS, a liga americana de futebol. Ele soma 20 gols e 24 assistências em 70 jogos pelo Atlanta United.

Entretanto, o desejo de Thiago Almada pode ser um empecilho. O jogador não deseja retornar para a América do Sul e vê uma ida para a Europa ou a permanência nos Estados Unidos como melhores opções. O Atlanta, no entanto, não descarta negociá-lo.