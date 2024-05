Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até o fim do ano - Mauro Pimentel / AFP

Tiquinho Soares não aceitou a proposta do do Botafogo na negociação de renovação de contrato. As conversas continuam e busca-se um entendimento que possa agradar as duas parte.

Por enquanto, as conversas ficaram travadas por causa da questão salarial. A diretoria da SAF alvinegra ofereceu uma renovação sem aumento nos vencimentos, o que não agradou aos representantes do jogador. A informação é do site 'ge'.



Essa é a segunda oferta negada entre as partes. A primeira aconteceu no início do ano, quando Tiquinho pediu aumento de 25% em relação ao contrato atual, que termina em dezembro de 2024.



Uma opção seria incluir um valor a mais nas luvas pela assinatura de um novo acordo. Outra possibilidade seria os dois lados cederem e encontrarem um valor em comum que agrade ambos.



No atual contrato do atacante, há uma cláusula de renovação automática por meta de jogos estabelecida, o que deve acontecer nos próximos meses. Entretanto, o Botafogo aceitou negociar um novo contrato por mais tempo.



Afinal, no início de 2024, o Grêmio fez uma proposta para contratar Tiquinho e ofereceu aproximadamente aproximadamente o dobro do que ele recebe atualmente.