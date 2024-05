Janderson - Victor Ferreira / Vitória

Rio - O atacante Janderson, ex-Botafogo, virou dúvida para o duelo contra a sua antiga equipe pela Copa do Brasil. Ele sentiu a parte posterior da coxa e não treinou na última sexta (17). A informação é da 'Itatiaia'.

Além do atleta, outros seis estão no departamento médico e não participaram do treino de sexta: Williean Lepo, Willian Oliveira, Jean Mota, Felipe Vieira, Raúl Cáceres e Everaldo – os três últimos já estavam em tratamento com lesões mais complicadas e vão demorar a voltar.