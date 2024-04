Janderson é reforço do Vitória - Reprodução/Vitória

Janderson é reforço do VitóriaReprodução/Vitória

Publicado 19/04/2024 20:50

Salvador - Na noite desta sexta-feira, 19, o Vitória oficializou a contratação de Janderson, atacante que pertencia ao Botafogo. O clube baiano pagou R$ 5 milhões ao Glorioso para fechar a contratação.

"Janderson é o novo contratado do Leão para a temporada de 2024. O atacante vem do Botafogo e chega para reforçar a equipe rubro-negra. Vamos juntos por mais", publicou o Vitória.

É DO LEÃO!



Janderson é o novo contratado do Leão para a temporada de 2024. O atacante vem do Botafogo e chega para reforçar a equipe rubro-negra. VAMOS JUNTOS POR MUITO MAIS!#PegaLeão #PorNossaHistória pic.twitter.com/5k0lATdObA — EC Vitória (@ECVitoria) April 19, 2024

Antes de chegar ao Botafogo, Janderson estava no Bahia de Feira. O desempenho no time baiano chamou a atenção do clube carioca, que o contratou em 2022 por R$ 250 mil.

Ele veio para integrar o time sub-23, num projeto da SAF para buscar jovens jogadores que pudessem ganhar experiência para, depois, serem aproveitados no elenco principal. Com os profissionais do Botafogo, ele disputou 40 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências.

O atacante já foi regularizado e participou do treino desta sexta-feira. Assim, fica à disposição do técnico Léo Condé para o clássico com o Bahia, no domingo, às 16h, pelo Brasileirão.