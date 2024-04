Arbitragem do Brasileirão vem sendo motivo de polêmica - Rafael Ribeiro/CBF

Arbitragem do Brasileirão vem sendo motivo de polêmicaRafael Ribeiro/CBF

Publicado 19/04/2024 20:24 | Atualizado 19/04/2024 20:24

Rio - Quanto ganham os árbitros e assistentes das Séries A e B do Brasileirão? A dúvida de muitos torcedores foi esclarecida nesta sexta-feira (19), com a divulgação dos dados de uma planilha pelo site "ge". Nela, estão inclusas taxas de arbitragem, diárias e até mesmo deslocamento que estão sendo pagos em 2024.

Os valores variam de acordo com a "categoria" do árbitro. Na Série A, um árbitro com escudo da Fifa está recebendo R$ 6,9 mil por jogo, enquanto os da CBF levam R$ 5 mil para casa. Já os assistentes e árbitros de vídeo da Fifa embolsam R$ 4,1 mil nas partidas da elite do futebol nacional, e os da CBF faturam R$ 3 mil.

Nas partidas da Série B, os árbitros Fifa recebem R$ 5,4 mil por jogo e os da CBF ficam com R$ 3,6 mil. Os valores pagos a assistentes e árbitros de vídeo da Fifa e da CBF são, respectivamente, R$ 3,2 mil e R$ 2,1 mil.

Veja a tabela:

Série A - árbitros Fifa/Master



Árbitro de campo: R$ 6,9 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 4,1 mil

4° e 5° árbitro: R$ 1,7 mil

VAR: R$ 4,1 mil

AVAR 1 e 2: R$ 2,5 mil

Observador VAR: R$ 1,8 mil

Série A - árbitros CBF

Árbitro de campo: R$ 5 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 3 mil

4° e 5° árbitro: R$ 1,2 mil

VAR: R$ 3 mil

AVAR 1 e 2: R$ 1,8 mil

Observador VAR: R$ 1,2 mil

Série B - árbitros Fifa/Master

Árbitro de campo: R$ 5,4 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 3,2 mil

4° e 5° árbitro: R$ 1,3 mil

VAR: R$ 3,2 mil

AVAR 1 e 2: R$ 1,9 mil

Observador VAR: R$ 1,4 mil

Série B - árbitros CBF

Árbitro de campo: R$ 3,6 mil

Assistente (bandeirinhas): R$ 2,1 mil

4° e 5° árbitro: R$ 970

VAR: R$ 2,1 mil

AVAR 1 e 2: R$ 1,3 mil

Observador VAR: R$ 970