Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/04/2024 19:15

Rio - Após sorteio realizado na última quarta-feira (17) , ficou definido que o Fluminense enfrentará o Sampaio Corrêa na terceira fase da Copa do Brasil. A expectativa era de que a partida de ida fosse realizada no Castelão, no Maranhão. No entanto, o primeiro duelo entre as equipes deve acontecer em outro estado.

De acordo com o jornalista Victor Lessa, ficou definido que o jogo deverá ser em Cariacica, no Espírito Santo. O Sampaio Corrêa havia recebido uma proposta de R$ 1 milhão de um grupo de empresários para mandar o primeiro jogo no Mané Garrincha, em Brasília. Entretanto, os clubes conversaram e ficou definido a mudança para o Estádio Kleber Andrade. O Fluminense já deu o aval, restando apenas a confirmação por parte da CBF.

O jornalista ainda adianta que a partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no fim de semana seguinte, também deverá ser no Kleber Andrade. Isso fará com que o Tricolor estenda sua passagem no Espírito Santo por mais alguns dias.

A diretoria tricolor tentou fazer com que o jogo contra o Galo permanecesse no Maracanã. O Flu chegou a sugerir para a CBF que o duelo fosse realizado na parte da manhã de sábado devido ao show da cantora Madonna, que acontecerá no mesmo dia. Apesar disso, a tendência é de que ambas as partidas ocorram em terra capixaba.