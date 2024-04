Flamengo e Botafogo se enfrentarão no dia 28 pelo Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2024 19:35

Rio - O Flamengo divulgou, nesta sexta-feira (19), as informações sobre a comercialização de ingressos para o clássico com o Botafogo, no dia 28 de abril, às 11h, no Maracanã, pela 4ª rodada do Brasileirão. O início das vendas será neste sábado, às 10h.

Os preços das entradas variam de R$ 20, no plano de sócio-torcedor com mais vantagens, a R$ 450, valor da inteira para o Maracanã Mais adquirido pelo público geral. A venda será exclusiva para sócios até 10h de terça-feira, quando público geral e torcida visitante também poderão garantir seus ingressos.

Preços:



Norte (Flamengo)

- Diamante: R$20,00

- Platina: R$28,00

- Ouro: R$28,00

- Prata: R$32,00

- Bronze: R$40,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)



Leste Superior (Flamengo)

- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze e planos antigos: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Leste Inferior (Flamengo)

- Diamante: R$30,00

- Platina: R$42,00

- Ouro: R$42,00

- Prata: R$48,00

- Bronze e planos antigos: R$60,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)



Oeste inferior (Flamengo)

- Diamante: R$30,00

- Platina: R$42,00

- Ouro: R$42,00

- Prata: R$48,00

- Bronze e planos antigos: R$60,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Maracanã Mais (Flamengo)

- Diamante: R$168,75

- Platina: R$206,25

- Ouro: R$206,25

- Prata: R$225,00

- Bronze e planos antigos: R$262,50

- Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)



Sul (Visitante)

- Visitante: R$80,00 (meia R$40,00)