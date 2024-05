Raphinha, atacante do Barcelona - AFP

Publicado 18/05/2024 21:50

Rio - Além de Vitor Roque, outro brasileiro do Barcelona não está com tanta moral com a comissão técnica. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o atacante Raphinha, de 27 anos, se envolveu em uma polêmica com Óscar Hernández, irmão e auxiliar de Xavi, técnico da equipe catalã.

Segundo a publicação, brasileiro insultou o auxiliar após ser substituído do jogo contra o Valencia, no último dia 29. A situação teria feito Raphinha ser sacado da relação da partida entre o Barcelona e o Girona, no último dia 4.



A situação de Xavi Hernández no Barcelona é incerta. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o presidente Joan Laporta estaria incomodado com a forma como o técnico está agindo em relação ao aproveitamento do atacante brasileiro Vitor Roque e também por conta de algumas declarações públicas sobre o momento financeiro do clube.



Vitor Roque, de 19 anos, chegou ao Barcelona no começo do ano e teve poucas oportunidades com Xavi Hernández. A pouca utilização incomodou o staff do atacante que deseja uma transferência em definitivo para a próxima janela de transferências. A pouca utilização do brasileiro estaria incomodando Laporta.



Além disso, de acordo com Romano, a declaração de Xavi sobre o atual momento financeiro do Barcelona teria incomodado o dirigente. O entendimento seria que o treinador expôs demais a situação do clube espanhol.