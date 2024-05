Jogador e presidente do America, Romário na estreia na Série A2 do Campeonato Carioca, no Estádio Giulite Coutinho, em Edson Passos - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 18/05/2024 16:59

As atenções estavam todas voltadas para Romário na estreia do America na Série A2 do Campeonato Carioca. Presidente e jogador do clube, o Baixinho ficou apenas no banco de reservas e não foi desta vez que voltou aos gramados aos 58 anos, na vitória por 2 a 0 sobre o Petrópolis, em Edson Passos, gols de Digão e André.

Grande atração do America desde o anúncio de que estava inscrito na competição, o Baixinho viajou junto ao elenco no ônibus que os levou ao estádio, aqueceu com os companheiros e sentou ao lado do filho, Romarinho, no banco de reservas. Assistiu à partida e fez comentários e orientou os companheiros, assim como cumprimentou os torcedores na arquibancada.

E comemorou bastante o gol marcado por Digão, que abriu o placar no primeiro tempo, aos 18 minutos, ao receber o passe do experiente André, ex-Vasco e Santos.

Mas ao longo do segundo tempo, quando o America perdeu muitas chances e o Petrópolis cresceu e passou a assustar em busca do empate, Romário mostrou nervosismo e também que não estava gostando do que via. Ele não saiu do banco de reservas para aquecer, mas se levantou algumas vezes para orientar o time.

Quando o America fez a quarta substituição, aos 36 minutos, e estava pressionado, diminuiu ainda mais a chance do Baixinho entrar. O gol marcado por André, aos 39, trouxe alívio e esperança novamente. Não à toa, o atacante foi comemorar com o seu presidente.

Mas durou pouco. Quem entrou foi Romarinho na quinta e última substituição, frustrando os torcedores que queriam ver Romário em campo.