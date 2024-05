Marcus Alexandre teve passagem de duas décadas na base do Vasco e tem vasta experiência no futebol carioca - Wandré Silva / America FC

Marcus Alexandre teve passagem de duas décadas na base do Vasco e tem vasta experiência no futebol cariocaWandré Silva / America FC

Publicado 18/05/2024 08:00

Rio - A caminhada do America rumo à elite do Campeonato Carioca vai começar. Um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, o Mecão iniciou um processo de reconstrução neste ano sob a gestão de Romário. O primeiro desafio será contra o Petrópolis, neste sábado (18), no Estádio Giulite Coutinho, às 15h (de Brasília). Em entrevista ao DIA, o técnico Marcus Alexandre mira recolocar o time na primeira divisão.

"O America está num processo de reconstrução e isso passa por nossa campanha no Estadual. Temos como objetivo chegar o mais rápido possível na elite do Carioca. É muito difícil, apenas um chega. Já tenho uma experiência, passei por outras equipes, e considero esse campeonato como o mais difícil dos últimos anos. Todas as equipes se reforçaram bastante. Vai ser difícil, mas o America vai lutar até a última gota de sangue, jogo após jogo", disse.

Para alcançar o objetivo, o America fez uma preparação especial. No último dia 7, a delegação vermelha e branca seguiu rumo a Teresópolis para finalizar os treinos de pré-temporada na Granja Comary , a casa da seleção brasileira. O grupo permaneceu nas instalações até a última sexta-feira, véspera da estreia do Mecão contra o Petrópolis, na segundona do Carioca.

"A experiência foi muito incrível. Estamos no centro de treinamento da Seleção. Alguns já frequentaram e tiveram a oportunidade de estar na Granja (Comary), mas para a maioria foi a primeira vez. Isso já é uma experiência muito legal para a equipe. Sem contar o uso das instalações, isso qualificou muito a equipe", contou o treinador.

Dentro das suas condições, o America trouxe reforços conhecidos como o zagueiro Fabrício e o centroavante André. Além deles, Romarinho, filho de Romário, e o próprio Baixinho, são outros nomes conhecidos do elenco. O técnico Marcus Alexandre rasgou elogios aos veteranos e quer ver o Mecão surfando na onda de positividade para retornar à elite do Carioca.

"Tenho certeza que eles vão nos ajudar nesse momento de reconstrução do America. Eles compraram a ideia e estão trabalhando duro. A expectativa é bem grande, de fazer um excelente campeonato, principalmente com essa administração do Romário que está tentando recuperar o prestígio. Isso trouxe uma onda de otimismo e queremos surfar nela", destacou.

Desafio de treinar Romário

A grande novidade do America em 2024 é Romário. Eleito presidente do clube , o tetracampeão mundial deixou de lado a aposentadoria aos 58 anos para retornar os gramados e realizar sonhos, como jogar ao lado do filho e resgatar o clube do coração do pai. O Baixinho foi regularizado em abril e ficará à disposição para ajudar o time em algumas partidas.

"Fisicamente está bem. Tem feito as atividades, entrou no último amistoso que fizemos. Ele tem condições de jogar e vai nos ajudar bastante com a experiência dele. Sempre digo que de 91 pra cá, quando mudou o prêmio Fifa de melhor do mundo, nós temos 17 atletas vencedores e o Romário está nesse seleto grupo. Nós estamos falando de um jogador de uma capacidade acima da média para os outros", exaltou.

Marcus Alexandre terá a oportunidade de comandar Romário e Romarinho no America. O presidente não esconde o desejo de jogar ao lado do filho, mas terá que recuperar o ritmo após 15 anos de aposentadoria. O treinador minimizou a pressão de treinar pai e filho, rasgou elogios a Romarinho e revelou a estratégia para utilizá-los durante a temporada.

"Estamos trabalhando e vendo o melhor momento de utilizar o Romário. Temos conversado muito para ver como ele tem se sentido nos treinamentos, e a partir disso vamos vendo o momento dele. Ele sabe avaliar melhor do que ninguém o corpo dele. Já o Romarinho é muito dedicado e se encontra num ótimo nível técnico, físico e tático, e pode jogar a qualquer momento", explicou.

Passagem pelo Vasco e vasta experiência no Carioca



O America anunciou a contratação de Marcus Alexandre no dia 1º de fevereiro deste ano. O profissional teve uma passagem de aproximadamente duas décadas na base no Vasco, onde foi responsável por lapidar nomes como Phillippe Coutinho e Douglas Luiz, que brilham hoje no exterior e com a camisa da seleção brasileira.

A passagem pelo Vasco não é o único trabalho bem-sucedido de Marcus Alexandre. O treinador tem uma vasta experiência em divisões inferiores. Ele levou o Maricá à segunda divisão do Carioca, além do vice da Copa Rio de 2021, que assegurou a vaga na Copa do Brasil de 2022. Por lá, treinou Lelê, hoje no Fluminense. Fora do Rio, levou o Goiânia de volta à primeirona do Estadual.

"Profissionalmente, com exceção da passagem pelo Vasco, estou num clube de grande torcida. O America é o maior desafio da minha carreira. Mas sustentar uma carreira por décadas na base do Vasco também foi um grande desafio”, afirmou o treinador, que terá como auxiliares Nielsen Elias e o ex-lateral Julio César, além de Cléber Moura como preparador de goleiros.