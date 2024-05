Botafogo enfrentou o Universitário no Peru - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 17/05/2024 19:56 | Atualizado 17/05/2024 19:59

Rio - Além do Botafogo , o Universitario, do Peru, se manifestou através de suas redes sociais sobre os atos racistas proferidos por seus torcedores em direção ao setor onde se encontravam os botafoguenses presentes no Estádio Monumental. O clube peruano condenou as injúrias e afirmou que irá iniciar uma investigação para identificar os criminosos e bani-los de ir aos jogos.

No vídeo abaixo, um torcedor do Universitario foi flagrado imitando um macaco em direção aos torcedores do Botafogo. Relatos de alvinegros que estiveram presentes na partida afirmaram que este não foi o único caso.



Registro de um dos mais de 100 torcedores do @Universitario que imitaram macaco para a torcida do Botafogo pic.twitter.com/jpTgYnF7nm — Braune (@brauneoficial) May 17, 2024

Confira a nota completa do Universitario



Como instituição, rechaçamos o racismo em todas as suas formas, e é de conhecimento público que ativamente realizamos campanhas de conscientização para frear esse problema.



Queremos informar que estamos em processo de identificação das pessoas que protagonizaram enfrentamentos verbais registrados em vídeo, com o objetivo de proibir o ingresso destas no estádio.



Por fim, somos categóricos em mencionar que esse fato isolado não representa em absoluto os cerca de 60 mil torcedores que foram na tarde de quinta-feira torcer pelo maior campeão do Peru.