Estádio do Beira-Rio ficou alagado, assim como a cidade de Porto AlegreAnselmo Cunha / AFP

Publicado 17/05/2024 18:15

Porto Alegre - Após fortes chuvas e alagamento do Beira-Rio, o Internacional iniciou, nesta sexta-feira (17), a limpeza do estádio. Foi necessária uma desinfecção e dedetização das áreas atingidas pelas águas do Guaíba, que chegaram até a segunda fileira da arquibancada. Um peixe, inclusive, foi encontrado no local.

A ideia do Colorado é voltar a usar o gramado em pelo menos 60 dias. Para isso, será necessário um replantio da grama usada no inverno, já que o processo estava quase no fim, mas foi perdido por causa da enchente.

Por outro lado, o CT Parque Gigante ainda está alagado e deve levar cerca de 120 dias para ser reconstruído. O vice-presidente do Internacional, Victor Grunberg, prevê até 180 dias para recompor toda a estrutura interna de mobiliários do Inter nas duas sedes.



O prejuízo estimado pela direção é de R$ 35 milhões. Na próxima semana, o clube viaja para Itu, onde fica por 20 dias.

Situação trágica no Rio Grande do Sul

Segundo o último balanço da Defesa Civil, 154 pessoas morreram em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, 98 estão desaparecidas e 806 estão feridas.