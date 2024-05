Rayssa Leal é um dos principais nomes do skate do Brasil e do mundo - Foto: Julio Detefon/CBSk

Publicado 17/05/2024 16:30 | Atualizado 17/05/2024 16:48

Rio - Uma das melhores do mundo no skate street e principal esperança de medalha do Brasil na modalidade nos Jogos de Paris 2024, Rayssa Leal garantiu vaga na semifinal do Pré-Olímpico de Xangai, na China. A medalhista de prata em Tóquio 2020 ficou em sexto lugar com 76.01 pontos e conseguiu avançar.

Xangai é a primeira etapa das classificatórias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além de Rayssa Leal, outras cinco brasileiras participaram e foram eliminadas: Pâmela Rosa em 26º lugar, Marina Gabriela em 32º, Gabriela Mazzeto em 33º, Isabelly Ávila em 41º e Kemily Suiara em 44º.

Na próxima fase, as classificadas disputam oito vagas para a final. Após a etapa de Xangai, na China, o Pré-Olímpico vai para Budapeste, na Hungria. Depois todos os pontos obtidos serão somados pelo ranking. Os 20 melhores skatistas vão para Paris.