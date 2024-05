Torcida do Al-Nassr homenageia o RS e Alex Telles - Reprodução / X

Publicado 17/05/2024 21:01

Rio - Em apoio ao povo do Rio Grande do Sul, torcedores do Al-Nassr estenderam um bandeirão antes da bola rolar no clássico saudita contra o Al-Hilal, nesta sexta-feira (17). O gaúcho Alex Telles, lateral do clube, vestia uma camisa com o mapa do estado em destaque na arte da bandeira.

"Estamos com você unidos e fortes", dizia o bandeirão na homenagem feita para o Rio Grande do Sul, estado brasileiro atingido por enchentes devastadoras. No X, antigo Twitter, o clube saudita publicou uma foto da homenagem.

"Nossa torcida demonstra apoio a Telles e ao povo gaúcho", escreveu o Al-Nassr na legenda da publicação, que teve os comentários lotados de corações pelos internautas. Alex Telles foi titular no clássico, que terminou empatado em 1X1.