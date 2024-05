Mensagem de apoio do Al-Nassr às vítimas no Rio Grande do Sul - Divulgação / Al-Nassr

Publicado 17/05/2024 17:29

Arábia Saudita - O mundo do futebol continua mandando mensagens de apoio às vítimas das grandes chuvas e enchentes que alagaram o Rio Grande do Sul. A torcida do Al-Nassr, clube saudita que conta com Cristiano Ronaldo, abriu um bandeirão que conta com uma mensagem de apoio ao estado brasileiro antes da partida contra o Al-Hilal, pelo campeonato do país.

Our fans show their support to Telles and the people of Rio Grande do Sul pic.twitter.com/GXmPWmG01E — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 17, 2024

"Estamos com você unidos e fortes", diz o bandeirão estendido pela torcida do Al-Nassr.

O lateral Alex Telles, que defende o clube desde o início da temporada, é quem está em destaque no bandeirão. O defensor é natural de Caxias do Sul, foi revelado pelas categorias de base do Juventude e teve passagem pelo Grêmio. Ambos os clubes foram impactados pelas chuvas e enchentes no estado.

Várias celebridades do futebol estão mostrando seu apoio ao Rio Grande do Sul. Entre eles, se encontram nomes como Luciano Spalleti, treinador da Itália, o goleiro Alisson, e os atacantes Rodrygo e Raphinha. O jogador do Barcelona, inclusive, foi multado pela La Liga por ter mostrado a mensagem na comemoração de seu gol pelo clube catalão.

Tragédia no Rio Grande do Sul

Dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul mostram que 154 pessoas morreram em decorrência das chuvas, 98 estão desaparecidas e 806 feridas. No total, 2.295.022 pessoas de 461 municípios foram afetadas pelas chuvas. Além disso, 82.666 pessoas e 12.108 animais foram resgatados.