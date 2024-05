Ramon Menezes é o treinador da Seleção sub-20 - Thais Magalhães / CBF

Publicado 17/05/2024 16:18

Rio - O treinador Ramon Menezes divulgou, na tarde desta sexta-feira (17), a lista de jogadores convocados para a seleção brasileira sub-20. A equipe participará de uma sessão de treinamentos na próxima Data Fifa, que acontecerá entre os dias 3 e 11 de junho, que fará parte da preparação do time para a disputa do Sul-Americano da categoria, em janeiro, no Peru.

Um dos principais nomes da lista é Lorran, destaque do Flamengo nas últimas partidas. O meia de 17 anos, que tem um gol e três assistências pelo clube na temporada, é um dos três jogadores rubro-negros convocados por Ramon Menezes. Além dele, o zagueiro Iago e o meia Rayan Lucas também foram chamados para integrar a seleção sub-20.

O Flamengo, entretanto, não foi o único clube carioca que teve representantes na lista de Ramon Menezes. O zagueiro Kayky Almeida, do Fluminense, e o meia JP, do Vasco, também foram convocados para integrar a seleção sub-20.

Outro destaque na lista é o ponta Estevão, do Palmeiras. O ponta de 17 anos é tratado como uma das principais promessas do futebol brasileiro, e é fortemente sondado pelo Chelsea para integrar seu elenco quando completar 18 anos.

Confira abaixo a lista completa da Seleção sub-20 para a próxima Data Fifa:

GOLEIROS:

Felipe Longo - Corinthians

Otávio - Cruzeiro

Robert Assunção - Atlético-MG



LATERAIS:

JP Chermont - Santos

Leonardo Derik - Athletico

Pedro Lima - Sport

Souza - Santos



ZAGUEIROS:

Iago - Flamengo

Jair - Santos

Kayky - Fluminense

Vitor Reis - Palmeiras



MEIAS:

Breno Bidon - Corinthians

João Costa - Roma

João Pedro (JP) - Vasco

Lorran - Flamengo

Luis Guilherme - Palmeiras

Rayan Lucas - Flamengo



ATACANTES:

Alisson Santana - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea

Estêvão - Palmeiras

Pedrinho - Zenit

Robert - Cruzeiro

Wesley - Corinthians