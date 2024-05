Massimiliano Allegri foi demitido do cargo de treinador da Juventus - Marco Bertorello / AFP

Publicado 17/05/2024 16:47

Itália - A Juventus foi campeã da Copa da Itália na última quarta-feira (15) ao vencer a Atalanta por 1 a 0 na final. Entretanto, o título não garantiu a permanência do treinador Massimiliano Allegri. O técnico italiano foi demitido nesta sexta-feira (17), dois dias após a conquista da copa nacional.

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus F.C. — JuventusFC (@juventusfc) May 17, 2024

A demissão de Allegri no comando da Juventus tem relação com suas atitudes após a conquista do título da Copa da Itália. O treinador empurrou e ameaçou o diretor do jornal Tuttosport, Guido Vaciago. Ele proferiu as seguintes palavras ao jornalista: "Vou aí e te arranco as duas orelhas. Vou aí e te dou um murro na cara."