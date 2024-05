Globo - Foto: Reprodução

Publicado 17/05/2024 15:09

Rio - Ex-jogador do Vasco, Fellipe Bastos anunciou nesta sexta-feira (17) que é o novo comentarista do Grupo Globo. A estreia do ex-meia na sua nova função será no jogo entre Criciúma e Bahia, na próxima quinta-feira (23), às 19h, pela jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

"Dia de anunciar uma grande novidade para vocês! Oportunidade de viver uma nova realidade e ver o futebol sob uma nova perspectiva, agora como comentarista da maior emissora da América Latina. Muito feliz e motivado para esse novo desafio! Vamos nessa!", anunciou Felippe Bastos, nas suas redes sociais.

Fellipe Bastos anunciou sua aposentadoria do futebol recentemente, na última sexta-feira (10). O último clube do jogador de 34 anos foi o Amazonas, onde, apesar dos poucos jogos disputados, foi campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense.

Ao longo da carreira, Fellipe Bastos passou por grandes clubes do Brasil. Ele iniciou nas categorias de base do Botafogo e passou por PSV e Benfica, onde se profissionalizou.



Em 2011, viveu sua primeira grande fase, no Vasco. Emprestado pelo clube português, foi essencial para o Cruz-Maltino na campanha do título da Copa do Brasil daquele ano. No período, o time ainda foi vice-campeão brasileiro.



O volante também teve passagens por Grêmio, Sport, Ponte Preta, Goiás e Avaí. Fora do Brasil, atuou por Al Ain e Baniyas, ambos dos Emirados Árabes, além do Servette, da Suíça, e Belenenses, de Portugal.