Seleção pré-olímpica de Ramon Menezes foi muito mal - Joilson Marconne/CBF

Seleção pré-olímpica de Ramon Menezes foi muito malJoilson Marconne/CBF

Publicado 17/05/2024 12:30

Rio - O fracasso na campanha do Pré-Olímpico na Venezuela não comoveu a CBF. A entidade adiou as mudanças no comando da Seleção sub-20 e, por enquanto, manteve o técnico Ramon Menezes e o coordenador e ex-jogador Branco, mesmo após indicar que o ciclo chegou ao fim.

Medalhista de ouro nos Jogos do Rio 2016 e Tóquio 2020, o Brasil não se classificou no futebol masculino para os Jogos de Paris 2024. Mesmo assim, Ramon Menezes e Branco vão iniciar o ciclo de preparação para o Sul-Americano, que vale vaga na Copa do Mundo sub-20 de 2025, no Chile.

Embora tenha adiado as mudanças, o presidente Ednaldo Rodrigues não garantiu a permanência de Ramon Menezes e Branco até o fim do ano, de acordo com o "ge". Em meio a indefinição, o diretor Rodrigo Caetano comanda o planejamento para a convocação da próxima Data Fifa, em junho.

A categoria sub-20 não é a única que adiou mudanças. O sub-17, que tem o mesmo calendário, ainda está sem treinador desde a saída de Phelipe Leal. Ele deixou o comando após a eliminação para a Argentina nas quartas de final do Mundial da categoria e foi para o futebol mexicano.