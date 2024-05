Em entrevista, Marta afirmou que não jogaria mais pela seleção a partir de 2025 - Reprodução / Redes sociais

Em entrevista, Marta afirmou que não jogaria mais pela seleção a partir de 2025Reprodução / Redes sociais

Publicado 17/05/2024 12:11 | Atualizado 17/05/2024 12:20

Maior jogadora do futebol brasileiro, Marta comemorou a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 , nesta sexta-feira (17), e pediu, em publicação nas redes sociais, que a partida de abertura da competição seja realizada no Rio Grande do Sul, diante das enchentes que atingem o estado. A craque afirmou estar certa de que o torneio será um sucesso.

"Diferente das últimas semanas, hoje acordei com uma excelente notícia e um motivo para sorrir. Fiquei muito feliz com a notícia e tenho certeza de que a Copa do Mundo Feminina de 2027 será um sucesso, e o povo brasileiro, como sempre, estará de braços abertos para receber a comunidade mundial do futebol! Se fosse possível, gostaria que a primeira partida da seleção brasileira fosse no Rio Grande Sul. O estado do Rio Grande do Sul e o povo gaúcho merecem! Meu coração e minhas orações estão com vocês", disse a meia-atacante de 38 anos do Orlando Pride, dos Estados Unidos.

O projeto apresentado pela CBF à Fifa prevê o Maracanã (Rio de Janeiro) como o palco dos jogos de abertura e encerramento.

Em outra publicação, feita na conta da candidatura brasileira para sediar o torneio, Marta, emocionada, ressaltou o tamanho desta conquista para o futebol feminino no país. "Foi uma escolha natural. A Copa do Mundo Feminina da Fifa vai ser jogada no Brasil em 2027. Jogar uma Copa do Mundo em casa é o sonho de tantas meninas no Brasil. Por isso quero agradecer a todos que fizeram parte dessa conquista, e vamos seguir juntas construindo o futuro que o futebol de mulheres no Brasil, na América do Sul e no mundo merece", comemorou.

Brasil superou concorrência europeia

A decisão da sede da próxima Copa do Mundo Feminina aconteceu durante o 74º Congresso da Fifa na madrugada desta sexta-feira (17), em Bangcoc, na Tailândia. O Brasil tinha como concorrente a candidatura conjunta formada por Alemanha, Bélgica e Holanda.

Participaram do processo 207 eleitores que integram as federações de futebol nacional associadas à Fifa. Foram 119 votos favoráveis à candidatura brasileira, contra 78 para os países europeus. Com isso, o Mundial feminino, que terá sua 10ª edição em 2027, será sediado na América do Sul pela primeira vez.

Marta deve se aposentar antes da próxima Copa do Mundo Feminina