Fase de grupos da Libertadores de 2024 já está praticamente definidaReprodução / Instagram

Publicado 17/05/2024 11:51

o Flamengo depende apenas dele na última rodada. A Libertadores da América já conhece 10 dos 16 classificados para as oitavas de final, após a quinta rodada da fase de grupos. Entre eles estão Fluminense e Botafogo, que garantiram a classificação antecipada com as vitórias sobre Cerro Porteño Universiario , respectivamente. Já

Já são ! O grupo dos classificados para as Oitavas da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/Y1eEhbn7cC — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 17, 2024

Três grupos já definiram seus dois classificados: no B, com Talleres (13 pontos) e São Paulo (10); no D, com Junior Barranquilla e Botafogo (ambos com 9); e H, River Plate (13) e Nacional (10).



E apenas o grupo E ainda está com as duas vagas em aberto, com Bolívar (10 pontos) praticamente garantido, e Flamengo e Palestino (empatados com 7) ainda na briga. O Rubro-Negro e o Grêmio são os únicos brasileiros que ainda precisam confirmar a classificação na última rodada.



Ao todo, cinco brasileiros (Atlético-MG, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo), dois argentinos (Talleres e River Plate), um boliviano (The Strongest), um uruguaio (Nacional) e um colombiano (Junior Barranquilla) seguem na briga pelo título da Libertadores de 2024.

De quebra, cada um desses 10 clubes já garantiu uma premiação de mais 1,25 milhão de dólares (cerca de R$ 6,3 milhões), pela participação na próxima fase da competição continental.