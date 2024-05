Xavi Hernández - AFP

Publicado 17/05/2024 11:41

Rio - Após ser convencido a permanecer no Barcelona para a próxima temporada, Xavi Hernández corre o risco de não comandar o clube espanhol. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o presidente Joan Laporta estaria incomodado com a forma como o técnico está agindo em relação ao aproveitamento do atacante brasileiro Vitor Roque e também por conta de algumas declarações públicas sobre o momento financeiro do clube.

Vitor Roque, de 19 anos, chegou ao Barcelona no começo do ano e teve poucas oportunidades com Xavi Hernández. A pouca utilização incomodou o staff do atacante que deseja uma transferência em definitivo para a próxima janela de transferências. A pouca utilização do brasileiro estaria incomodando Laporta.

Além disso, de acordo com Romano, a declaração de Xavi sobre o atual momento financeiro do Barcelona teria incomodado o dirigente. O entendimento seria que o treinador expôs demais a situação do clube espanhol.

"Acabei de dizer que a situação económica do Barça não é das melhores. Estamos tentando trabalhar em conjunto com o clube para conseguir a melhor situação e nos fortalecer. A partir daqui enfrentaremos a próxima temporada com entusiasmo para conquistar títulos", disse Xavi em coletiva.