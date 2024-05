Gabigol - Reprodução / Twitter

Publicado 16/05/2024 21:19

Rio - Uma foto em que Gabigol aparece supostamente vestindo uma camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais. O atacante, de 27 anos, que defende o Flamengo, teve seu nome ventilado como possível reforço do Alvinegro no começo da temporada. Ele tem contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano.

Não se sabe o momento em que o registro fotográfico aconteceu e também o local do ocorrido. A situação repercutiu bastante nas redes sociais com diversas opiniões de torcedores dos dois clubes.



Gabigol é um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, mas terminou o ano passado em baixa. Atualmente no banco de reservas, o atacante ficou mais de um mês sem jogar por ter sido suspenso por atrapalhar a realização de um exame antidoping em 2023. O artilheiro foi liberado após um efeito suspensivo da defesa.



Vem ser feliz na ZL, Gabigol! — Victor Marcelo (@victorfeit) May 17, 2024

Rapaziada se doendo por Gabigol usar uma camisa do Corinthians. Não vejo nada de anormal — rb (@FaelBrenooo) May 17, 2024

Que o Gabigol não ficaria no Flamengo tava claro. Mas poderia sair respeitando clube E TORCIDA. Desse jeito, sai pela porta dos fundos. VSF!!! — Pablo.leo (@_pabloleo_) May 17, 2024