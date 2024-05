Zico - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 20:23

Rio - Zico não escondeu a admiração e o carinho que tinha por Silvio Luiz, lendário narrador que morreu nesta quinta-feira, 16 . Em entrevista à BandSports, o Galinho lembrou de quando trabalhou com o jornalista na Copa do Mundo de 1990 e destacou o legado deixado por ele.

"Silvio Luiz eu tive a honra e privilégio de me tornar amigo quando fiz a Copa do Mundo pela Band com ele por meio do convite do Luciano do Valle. Conheci de perto, uma figura humana excepcional. Precisamos falar muito das qualidades dele como narrador", contou Zico.

"Um cara que deixou um legado muito grande, mas conheci de perto seu carinho. Uma pessoa muito brincalhona, do bem. Que ele possa descansar em paz, o legado dele foi deixado. Que Deus o receba de braços abertos com todo amor. Amor esse que ele deixou na Terra. Que conforte os familiares nesse momento tão difícil que é para o jornalismo esportivo brasileiro", completou.

"Hoje é um dia muito triste para o jornalismo brasileiro, principalmente jornalismo esportivo. Perda de três nomes. Antero Greco, Washington Rodrigues e Silvio Luiz", disse Zico.