Kleber Leite - Reprodução Internet

Publicado 16/05/2024 17:47 | Atualizado 16/05/2024 18:05

"Em momento de turbulência emocional no nosso time, precisava de alguém que, em tempo recorde, pudesse restabelecer a paz interna. Precisava de um super agregador e que conhecesse o riscado. Pesou, também, na minha decisão, a experiência vivida por outro gênio, João Saldanha. Deu certo. Uma campanha notável na Super Copa. Oito jogos. Sete vitórias e uma derrota. A autoestima do torcedor rubro-negro voltou ao topo", disse Kleber Leite em entrevista a O DIA.



"Washington era adorado, venerado…O maior concorrente de Romário em popularidade não era nenhum outro jogador. Era o genial e carismático Velho Apolo", ponderou.

O antigo mandatário rubro-negro lembrou o início da amizade com Apolinho e afirmou que, quando o escutava na rádio, sentia que já era íntimo com ele. Em 1969, por coincidência, ambos se sentaram juntos em um vôo para cobrir um jogo pela Rádio Tupi, e um conselho dado por 'Velho Apolo' foi o "ponto de partida para uma amizade profunda", segundo Kleber.

dessem sequência ao "O Show do Apolinho", programa no qual o radialista comandou por 25 anos, com o mesmo nome e independente de quem venha a ser o apresentador. O ex-presidente Rubro-Negro revelou que a ideia foi vista como positiva.

Presente no velório do jornalista, realizado na tarde desta quinta (16), na sede do Flamengo, na Gávea , Kleber Leite revelou que conversou e sugeriu aos diretores da Rádio Tupi que dessem sequência ao "O Show do Apolinho",

Na último adeus ao amigo de longa data, frisou a serenidade na despedida e a paz de um "dever muitíssimo bem cumprido". Além disso, relata que os três filhos de Apolinho — Patrícia, Bruno e Washington — "ganharam na Mega Sena" ao terem o jornalista como o pai deles.

"Gênios são eternos. Washington Rodrigues, o Velho Apolo segue vivo. Hoje, nos nossos corações. Amanhã, depois e depois, eternizado pelas histórias, da vida, do Rádio, do Flamengo e do futebol. Obrigado por tudo, querido irmão. Também ganhei na Mega Sena", finalizou.

*Reportagem do estagiário Lucas Dantas, sob supervisão de Pedro Logato