PVC se emocionou ao falar sobre a morte de Antero Greco - Reprodução / ESPN

Publicado 16/05/2024 18:10 | Atualizado 16/05/2024 18:10

Rio - O comentarista Paulo Vinícius Coelho se emocionou ao falar sobre Antero Greco, que faleceu nesta quinta-feira (16), aos 68 anos . PVC, que foi companheiro do jornalista na ESPN, relembrou histórias dos dois na Itália e enalteceu as qualidades do amigo.

" Família ESPN está de luto e eu sou família ESPN. Estams todos de luto, muito triste pelo Antero, mas sempre vamos lembrar dele com alegria. A gentileza, carinho, cuidado", iniciou PVC, em entrevista à "ESPN".

"Desse paulistano de Bom Retiro que andava pelas ruas de Roma vendado do mesmo jeito (que sem venda). O Antero é a risada que o Amigão não segurava, mas era também a cirúrgica crítica quando tinha que ser feita de forma ácida e dura. Não é dar pancada no vazio, porque quando se dá pancada todo dia, quando pega no fígado o cara não sente", complementou.

PVC também enalteceu Antero como jornalista, e afirmou que levará o amigo para sempre em seu coração.

"Em outras palavras o Antero era jornalista. Com categoria rara. A gente vai lembrar sempre de você, aqui no coração. Com a camisa da Roma", concluiu.

Antero lutava contra um tumor no cérebro desde 2022. Em setembro do mesmo ano, passou mal ao vivo durante o SportsCenter, da ESPN, e precisou sair do ar. Ele foi atendido ainda na emissora e, depois, foi internado. Um mês depois, ele voltou a participar da programação, mas de casa. O comentarista voltou à bancada do programa somente em maio de 2023. Antero passou por duas cirurgias, radioterapia e quimioterapia, mas recentemente sofreu uma piora no quadro e não resistiu.