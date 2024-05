Loja oficial do Corinthians ironiza foto vazada de Gabigol - Divulgação / ShopTimão

Publicado 17/05/2024 13:35

Rio -continua gerando polêmica nas redes sociais, e quem aproveitou o assunto para criar engajamento foi a loja oficial do clube paulista. A página "ShopTimão" ironizou a situação ao dar o exemplo de "Gabriel 10" como possível personalização da nova camisa do "Coringão".

Todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com o seu nome Agora a personalização está disponível e você pode garantir a sua na ShopTimão! Escolha seu nome e número, e receba no conforto de sua casa >> https://t.co/nDDbi4CEWa pic.twitter.com/Bowh6nPFaL

O posicionamento é de que o camisa 10 estava com seus amigos, após a vitória sobre o Bolívar, no Maracanã, em jogo pela Libertadores. Entretanto, a foto teria sido editada, com a adição do símbolo do Corinthians.