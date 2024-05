Gabigol - Marcelo Cortes / Nathã Soares / Flamengo

Publicado 17/05/2024 07:41 | Atualizado 17/05/2024 08:28

Rio - A assessoria do atacante Gabigol, de 27 anos, negou a veracidade da foto em que o jogador do Flamengo aparece com a camisa do Corinthians em um ambiente descontraído. O posicionamento é de que o camisa 10 estava com seus amigos, após a vitória sobre o Bolívar, no Maracanã, em jogo pela Libertadores.

A imagem viralizou nas redes sociais na última quinta-feira, porém, a data do ocorrido não foi informada. Apesar do posicionamento da assessoria de Gabigol, o Flamengo trata a imagem como verdadeira e ainda avalia qual posição tomar sobre o assunto.

Com contrato até o fim de 2024, o atacante teve seu nome vinculado ao Corinthians no começo do ano. Porém, o Flamengo sempre descartou a possibilidade de negociar Gabigol com o clube paulista.

Gabigol é um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, mas terminou o ano passado em baixa. Atualmente no banco de reservas, o atacante ficou mais de um mês sem jogar por ter sido suspenso por atrapalhar a realização de um exame antidoping em 2023. O artilheiro foi liberado após um efeito suspensivo da defesa.