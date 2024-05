Tite é o técnico do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia

Tite é o técnico do FlamengoRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 01:03 | Atualizado 16/05/2024 01:07

"Soube da notícia pelo Bruno Spindel. Ficam aqui as condolências e os sentimentos à família. De longe, do Rio Grande do Sul, eu ouvia Apolinho. O vi quando técnico do Flamengo. Tem toda uma história, um legado muito bonito. Quando no futebol muito pouco se ouve falar mal de alguém, é porque ele é bom. Então, fica aqui o meu abraço à família toda e nossos sentimentos", disse Tite.

Apolinho morreu na noite desta quarta-feira, 15 . O jornalista estava internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca para tratar de um câncer. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Lenda do rádio, Apolinho treinou o Flamengo em 1995. Três anos depois, voltou ao clube como dirigente. Ele nunca escondeu a paixão pelo clube.