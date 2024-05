Comemoração dos jogadores do Flamengo - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 15/05/2024 23:54

Rio - O Flamengo venceu o Bolívar (BOL) por 4 a 0 no Maracanã , na noite desta quarta-feira, 15, pela quinta rodada do Grupo E da Libertadores. Gerson, Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Pedro fizeram os gols do jogo. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos sete pontos e subiu para a segunda colocação. O Bolívar tem com dez e segue na liderança do grupo.