Millonarios e Palestino empataram por 1 a 1, em Bogotá, pela LibertadoresRaul Arboleda / AFP

Publicado 15/05/2024 07:30 | Atualizado 15/05/2024 07:37

Rio - O Flamengo segue vivo na Libertadores. O empate entre Millonarios e Palestino por 1 a 1, nesta terça-feira (14), em Bogotá, ajudou o Rubro-Negro, que pode voltar à zona de classificação se vencer o Bolívar, nesta quarta (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos.

A combinação de resultados ajudou o Flamengo mais uma vez. Com o empate, o Palestino chegou a sete pontos e ocupa o segundo lugar, mas pode perder a posição para o time carioca, que está em terceiro. Se vencer o Bolívar, o Rubro-Negro empataria com os chilenos e ultrapassaria no saldo de gols.

Em caso de vitória do Flamengo, o Palestino precisaria vencer o Bolívar na última rodada, além de tirar a diferença no saldo de gols (pelo menos quatro gols de diferença neste momento). Assim, existe até a possibilidade do Rubro-Negro liderar a chave em caso de duas vitórias nas últimas duas rodadas.

Além disso, uma vitória do Flamengo sobre o Bolívar elimina o Millonarios, que não teria nem chance de disputar a vaga na Sul-Americana com o terceiro lugar do grupo. Dessa forma, os colombianos apenas cumpririam tabela na última rodada, no Maracanã.

O Bolívar, no entanto, ainda carrega o favoritismo pelo primeiro lugar da chave. Na última rodada, recebem o Palestino, na altitude de La Paz. Se vencer ou empatar, garante a liderança do grupo. Assim, o Flamengo e Palestino disputariam apenas o segundo lugar.