Igor Jesus - Divulgação / Flamengo

Publicado 14/05/2024 10:21

Rio - O Flamengo está perto de anunciar a renovação do volante Igor Jesus, de 21 anos. As partes já chegaram a um acordo para ampliar o vínculo até dezembro de 2027. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Igor Jesus chegou as categorias de base do Flamengo em 2020, após o clube carioca observá-lo defendendo o Goiás. O jovem tinha contrato com o clube carioca até dezembro do ano que vem.



O volante fez sua estreia no profissional do Rubro-Negro na temporada de 2022. No total, Igor Jesus disputou 25 partidas na equipe de cima do Flamengo, sendo 13 neste ano. Ele tem uma assistência.