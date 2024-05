Gerson - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 13/05/2024 08:20

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, o meia Gérson, de 26 anos, vem aos poucos recuperando sua condição e voltando a ser importante. Nos último seis jogos, o jogador deu duas assistências pelo Rubro-Negro em jogos da Libertadores e do Brasileiro.

O meia ficou afastado por quase dois meses dos gramados por conta uma operação na região renal. Depois que voltou ao Flamengo, Gerson atuou em oito partidas, sendo titular em cinco oportunidades, sendo os últimos quatro jogos.



Com três assistências na temporada, o meia já se tornou um dos principais garçons do Flamengo ao lado de nomes como Nicolás de La Cruz e Luiz Araújo. Arrascaeta é o primeiro com cinco passes para gols do Rubro-Negro.



Na temporada de 2023, Gerson viveu seu ano com mais participações diretas para gols. Ele atuou em 60 partidas, balançou as redes em seis oportunidades e de 11 assistências pelo Flamengo.