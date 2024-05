Flamengo venceu o Corinthians - Gilvan de Souza e Marcelo Cortes / CRF

Publicado 12/05/2024 14:45

Rio - Além de voltar a vencer pelo Brasileiro e interromper uma sequência negativa na temporada, a partida contra o Corinthians fez o Flamengo voltar a fazer dois gols em um jogo, após seis partidas seguidas. O momento de vacas magras no ataque coincidiu com uma sequência negativa na temporada.

A última vez que o Flamengo havia feito dois gols na mesma partida tinha sido no último dia 17, quando derrotou o São Paulo, no Maracanã, por 2 a 1. Depois disso, o Rubro-Negro emplacou uma série de três derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Considerado um dos favoritos aos títulos da Copa do Brasil, do Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo enfrentou uma turbulência na temporada, com direito a duas derrotas seguidas na competição internacional, algo que não acontecia desde 2012.



Após a vitória sobre o Timão, o Flamengo tem confronto importantíssimo pela fase de grupos da Libertadores na próxima semana. Nesta quarta, o Rubro-Negro recebe o Bolívar, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília) e precisa vencer para não ficar perto da eliminação no torneio.