Tite é o técnico do FlamengoMarcelo Cortes/CRF

Publicado 11/05/2024 20:19

Rio - Tite analisou a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2 a 0 no Maracanã , em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão. Nesse sentido, o treinador afirmou que o resultado deste sábado, 11, foi compatível com o desempenho da equipe em campo. Além disso, citou pontos para justificar seu ponto de vista.

"O resultado de desempenho e o resultado do jogo foi compatível. Eles estiveram associados. As oportunidades que nós tivemos, o volume que nós criamos, um número importante de participações do goleiro adversário, a precisão das finalizações, que era um dos aspectos que a gente tocou. Vitória consistente", analisou Tite.

O treinador também falou sobre a versatilidade de Gerson. Diante do Corinthians, Tite escalou o meio-campista mais aberto pelo lado direito, e não como um volante por dentro.



"Chamam o Gerson de coringa, né? É o apelido dele. Ele é um jogador versátil, que pode trabalhar em três, quatro funções. Isso é conceitual. Dito por ele mesmo, na base ele trabalhou muito tempo assim. Ele já foi criado. Quando eu coloquei ele nessa função, ele olhou para mim e disse assim: 'está tudo no chip aqui''. Ele tem a coordenação dos movimentos, ou de flutuação ou de um jogador mais aberto na amplitude para ter a jogada de um contra um", contou o treinador.



Outro nome presente na coletiva foi o de Lorran, de 17 . Cria das categorias de base do Rubro-Negro, ele marcou um gol e deu a assistência para Pedro balançar abrir o placar no Maracanã.

"Quando eu dou resposta técnica é sempre daquele momento. E aí tenho cuidado para, em outros momentos, eu não pegar uma situação que é fora de tempo. No caso, para mim, não é me vangloriar. O aspecto do Lorran evoluir é da base do Flamengo, é da formação dos atletas do Ninho. Ele não é meu", afirmou o técnico.

"É muito fácil colocar atleta da base do Ninho para jogar e entrar no currículo. Já falei: 'Lançou 52 atletas...' Quanto mais tivermos a possibilidade de treinar para prepará-los para que eles possam ter o desempenho é o nosso trabalho, mas ele vem da formação e da captação de todo o trabalho que o Flamengo tem", concluiu.