Lorran deu passe para o gol de Pedro, o primeiro do Fla, e depois balançou a rede na vitória de ontem - MATHEUS SANCHES /MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 11/05/2024 17:57 | Atualizado 11/05/2024 20:27

Rio - O Flamengo superou o momento turbulento que atravessava dentro de campo , voltou a jogar bem e venceu o Corinthians por 2 a 0 no Maracanã, neste sábado, 11, pela sexta rodada do do Brasileirão. Pedro e Lorran fizeram os gols do triunfo rubro-negro. Com o resultado, a equipe do técnico Tite chegou aos 11 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do campeonato.

Agora, o Flamengo vira a chave para a Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Bolívar (BOL) no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo E.

O próximo compromisso do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro será no fim de semana que vem. O Fla enfrentará o Vasco no sábado (18), às 21h, também no Maracanã.

O JOGO

O Corinthians até começou melhor e chegou a trazer perigo com uma cabeçada de Paulinho, aos três minutos, mas foi só. O Flamengo rapidamente cresceu na partida, sufocou o adversário e fechou o primeiro tempo com amplo domínio.

O Rubro-Negro teve facilidade para chegar e obrigou o goleiro Carlos Miguel a fazer defesas difíceis durante o primeiro tempo. Além disso, mandou uma bola na trave, com Ayrton Lucas.



O gol finalmente saiu aos 20 minutos. Lorran recebeu na intermediária e descolou bom passe para Pedro. O centroavante deixou Félix Torres no chão e finalizou de bico. Carlos Miguel chegou a tocar na bola, mas não conseguiu fazer a defesa.

Para a etapa complementar, o Rubro-Negro perdeu Pedro, que precisou ser substituído após sentir um incômodo no adutor direito . O Flamengo, porém, não desanimou e manteve a mesma pegada do primeiro tempo.

O apetite do Flamengo foi recompensado aos 18 minutos. Lorran desarmou Cacá no meio de campo, e a bola sobrou para Gerson. O Coringa avançou e tocou na medida para o próprio Lorran. O cria mostrou tranquilidade e finalizou no cantinho, sem chances de defesa para Carlos Miguel.

Pouco antes, o Corinthians passou perto de balançar as redes em dois lances seguidos, mas Rossi apareceu para fazer duas grandes defesa. Com a exceção destes sustos, o Fla não sofreu, manteve a superioridade e assegurou a vitória.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Corinthians



Data e Hora: 11/05/2024, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Léo Pereira (FLA) / Romero (COR)

Cartões vermelhos: -

Gols: Pedro (1-0) (20'/1ºT) / Lorran (2-0) (18'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Victor Hugo, 47'/2ºT) e Lorran (Léo Ortiz, 43'/2ºT); Gerson, Everton Cebolinha (Luiz Araújo, 43'/2ºT) e Pedro (Gabigol, Intervalo).

CORINTIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá (Igor Coronado, 30'/2ºT); Fagner (Léo Maná, 37'/2ºT), Paulinho (Yuri Alberto, Intervalo), Breno Bidon e Hugo; Garro (Biro, 37'/2ºT), Romero (Gustavo Silva, 30'/2ºT) e Wesley.