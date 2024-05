Pedro sentiu um problema muscular na partida contra o Corinthians - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 13/05/2024 10:26

Rio - O Flamengo inicia a semana com duas preocupações. O meia Arrascaeta e o centroavante Pedro serão reavaliados nesta segunda-feira (13), na reapresentação do elenco no CT do Ninho do Urubu, e são dúvidas para o confronto decisivo contra o Bolívar, quarta-feira (15), pela Libertadores.

Arrascaeta se recupera de uma lesão na posterior da coxa direita sofrida no jogo contra o Botafogo, dia 28, e desfalcou o time nas últimas quatro partidas. Já Pedro, por sua vez, foi substituído no intervalo do duelo contra o Corinthians, no sábado (11), com incômodo no adutor direito.

O Flamengo vive situação delicada na Libertadores. O Rubro-Negro ocupa o terceiro lugar do Grupo E com quatro pontos e encara o líder Bolívar, com 10, no Maracanã. O time comandado pelo técnico Tite está dois pontos atrás do Palestino, segundo colocado, e não depende mais de si para avançar às oitavas de final.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Bolívar, da Bolívia, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Nas últimas duas rodadas da competição continental, o Rubro-Negro fará dois jogos em casa.