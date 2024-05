Pedro e Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/05/2024 16:41

Eles tinham presença incerta no jogo. Rio - O Flamengo irá contar com dois reforços para a decisiva partida contra o Bolívar, na próxima quarta-feira (15), pela Libertadores. De acordo com o "ge", Pedro e Arrascaeta devem ficar à disposição do técnico Tite para o duelo.

foi substituído no intervalo do duelo com o Corinthians, no sábado (11), com incômodo no adutor direito. Ele foi reavaliado na reapresentação do Flamengo no CT do Ninho do Urubu, onde não foi detectada uma lesão, e irá para o jogo como titular. O camisa 9, no sábado (11), com incômodo no adutor direito. Ele foi reavaliado na reapresentação do Flamengo no CT do Ninho do Urubu, onde não foi detectada uma lesão, e irá para o jogo como titular.

Diferentemente de Pedro, Arrascaeta não deverá começar o jogo. Os treinamentos desta segunda e de terça (12) indicarão como o uruguaio será utilizado na partida. Para evitar nova lesão, seu retorno será avaliado com atenção redobrada.

Desfalques confirmados

Por outro lado, Tite não irá poder contar com Erick Pulgar e Bruno Henrique. Os dois ainda se recuperam de entorses no tornozelo esquerdo. O chileno se machucou no clássico com o Botafogo, enquanto o atacante sofreu a entorse no duelo contra o Palestino, do Chile, pela Libertadores.

Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quarta (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro é o terceiro do Grupo E, com quatro pontos, e precisa vencer para continuar na disputa por uma vaga nas oitavas e não ver sua situação na chave se complicar ainda mais.