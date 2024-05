Comemoração de Gerson e Lorran. Jovem marcou o primeiro gol no Maracanã e o segundo pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/05/2024 18:20

o volante, já vitorioso, o abraçou quando subiu da base do Flamengo.

O primeiro gol como profissional no Maracanã não dá para Lorran esquecer, ainda mais vindo com uma assistência de Gerson, um dos jogadores com quem tem mais relação. Se a camisa da vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians foi entregue de presente à mãe, o jovem de 17 anos dividiu a celebração do momento especial com o 'paizão' que tem no elenco, já que

"Eu me sinto à vontade ao lado dele, a gente se entende. A relação é muito boa, de pai e filho no dia a dia. Quando cheguei ao profissional, ele me tratou muito bem. Cheguei, fiquei perto dele e a gente vem se entendendo em campo", contou Lorran à FlaTv.



Pouco antes, nas redes sociais, Gerson postou: 'Conte sempre comigo, filhão'

O jovem não deixou de elogiar o companheiro pela assistência no gol. "Consegui roubar a bola, aí o G pegou, foi no fundo, levou os dois marcadores. Eu já sabia que ele ia tocar para mim, estava até esperando. Ele já olhou, a bola veio perfeita, e eu só 'quebrei o pé' no cantinho", recordou.



Ao marcar o segundo gol como profissional - o primeiro foi contra o Bangu, no Campeonato Carioca de 2023 -, Lorran apostou numa nova comemoração, que já fez sucesso e repercutiu. Ele e Gerson imitaram o personagem Rugal Bernstein, do game de luta 'The King of Fighters', cujo perfil oficial no X fez uma montagem com o jovem jogador.



"Já vinha ensaiando, se saísse gol meu ia lançar o Rugal. Ele lança essa comemoração quando ganha os outros e eu disse que também ia fazer. É o personagem mais 'apelão' do jogo", explicou.