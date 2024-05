Arrascaeta se recuperou de uma lesão na posterior da coxa direita - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 14/05/2024 18:50 | Atualizado 14/05/2024 19:20

Rio - Após se recuperar de uma lesão na posterior da coxa direita e voltar a ficar à disposição do técnico Tite, o meia Arrascaeta será titular no jogo decisivo do Flamengo pela Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Bolívar nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã.

O uruguaio entrará no lugar do jovem Lorran, que se destacou no último sábado (11), ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória em cima do Corinthians por 2 a 0 . O treino desta terça-feira era crucial para saber como o camisa 14 seria utilizado na partida. Para evitar nova lesão, seu retorno será avaliado com atenção redobrada.

Por outro lado, Tite não irá poder contar com Erick Pulgar e Bruno Henrique. Os dois ainda se recuperam de entorses no tornozelo esquerdo. O chileno se machucou no clássico com o Botafogo. Já o atacante se machucou no duelo contra o Palestino, do Chile, pela Libertadores.

De acordo com o "ge", o Flamengo irá para o jogo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Pedro e Cebolinha.