Tite em ação na partida entre Flamengo e Palestino, pela LibertadoresRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 14/05/2024 18:32 | Atualizado 14/05/2024 20:05

Rio - O Flamengo só entrará em campo pela Libertadores nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Bolívar, no Maracanã, mas a torcida dos rubro-negros começará um dia antes. Nesta terça (14), às 23h (de Brasília), Millonarios e Palestino se enfrentam no El Campín, no outro duelo do Grupo E, que pode ser fundamental para o futuro do time carioca na competição. Mas afinal, qual é o melhor resultado nessa partida para o Flamengo?

Atualmente, o Flamengo é o terceiro colocado do grupo, com seis pontos. O melhor cenário para o Rubro-Negro seria uma derrota do Palestino. Se isso acontecer, o Fla precisará de duas vitórias simples nos últimos jogos para se garantir nas oitavas de final, já que a equipe de Tite chegaria a 10 pontos e os chilenos poderiam terminar com, no máximo, 9 pontos.

Em caso de empate na Colômbia, além de vencer os dois jogos restantes, o Flamengo terá que se garantir contra Palestino e Bolívar no saldo de gols ao fim da fase de grupos, já que a equipe do Chile também poderá somar 10 pontos se vencer os bolivianos na última rodada, em La Paz, e proporcionar um empate triplo entre esses times. Atualmente, o saldo de gols do Rubro-Negro é zero, contra -3 do Palestino e seis gols pró do Bolívar.

O pior resultado, sem dúvidas, será uma vitória do Palestino. Neste caso, se os chilenos também conseguirem um resultado positivo contra o Bolívar, chegarão a 12 pontos e não poderão mais ser alcançados pelo Flamengo. Sendo assim, a briga do clube carioca seria com os bolivianos, que também ficariam com 10 pontos neste cenário. No momento, o time de Tite está em desvantagem no desempate por seis gols.

Nas duas últimas rodadas, o Flamengo contará com o Maracanã como arma para buscar a classificação às oitavas de final. Além do Bolívar, o Rubro-Negro ainda terá pela frente o Millonarios na última rodada, também em casa.