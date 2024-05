Torcida do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/05/2024 19:16

Rio - Apesar da campanha ruim até aqui na Libertadores, o Flamengo contará com o apoio de sua torcida para avançar às oitavas de final da Libertadores. Até o início da noite desta terça-feira (14), o clube carioca vendeu mais de 52 mil ingressos para o duelo com o Bolívar, na quarta (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A carga total é de 65.663 bilhetes.

Os bilhetes variam de R$ 15 (sócios diamante) a R$ 500 (inteira). Não haverá venda de ingressos no Maracanã no dia da partida e as bilheterias estarão abertas apenas para troca.

Veja todos os horários dos pontos de venda e troca nesta quarta-feira:

Maracanã – Bilheteria 01

Dia 15/05/2024 - Horário de 10h até o fim do primeiro tempo (SOMENTE TROCA).



Maracanã – Bilheteria 04

Dia 15/05/2024 - Horário de 10h até o fim do primeiro tempo (SOMENTE TROCA).



Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança

Avenida Borges de Medeiros, n°997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 15/05/2024 - Horário de 10h às 17h.



Gávea (Externo)

Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.

Dia 15/05/2024 - Horário de 10h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Gávea)

Avenida Borges de Medeiros, n°997, Lagoa, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 15/05/2024 - Horário de 10h às 17h.



Nação Rubro-Negra (Downtown)

Avenida das Américas nº500, Barra, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 14/05/2024 - Horário de 11h às 20h.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 18h.



Espaço Rubro-Negro (Via Parque)

Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra, Rio de Janeiro - RJ.

Dia 14/05/2024 - Horário de 11h às 20h.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 18h.



Espaço Rubro-Negro (Centro)

Rua São José, nº35 - Centro, Rio de Janeiro – RJ

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 18h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)

Av. Pastor Martin Luther King Jr, nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 14/05/2024 - Horário de 11h às 20h.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 19h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América 2)

Av. Pastor Martin Luther King Jr, nº126,LUC 432/433M 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ

Dia 14/05/2024 - Horário de 11h às 20h.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 19h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)

Rua Quinze de Novembro, nº8, Niterói – RJ.

Dia 14/05/2024 - Horário de 11h às 20h.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 18h.



Espaço Rubro-Negro (Shopping Grande Rio)

Rua Maria Soares Sendas, n°111 LOJA: 303, Parque Barreto, São João de Meriti - RJ.

Dia 14/05/2024 - Horário de 11h às 20h.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (Bangu Shopping)

Rua Fonseca, n°240, LOJA 102 B PISO I - Bangu, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 14/05/2024 - Horário de 11h às 20h.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 17h.



Espaço Rubro-Negro (TopShopping Nova Iguaçu)

Av. Governador Roberto Silveira, n°540, Loja 238/239, Nova Iguaçu – RJ.

Dia 14/05/2024 - Horário de 11h às 20h.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 17h.



Nação Rubro-Negra (Copacabana)

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 219, Loja C.

Dia 15/05/2024 - Horário de 11h às 18h.



PREÇOS

Norte (Flamengo)



- Diamante: R$15,00

- Platina: R$21,00

- Ouro: R$21,00

- Prata: R$24,00

- Bronze: R$30,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Sul (Flamengo)



- Diamante: R$15,00

- Platina: R$21,00

- Ouro: R$21,00

- Prata: R$24,00

- Bronze: R$30,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Leste Superior (Flamengo)



- Diamante: R$15,00

- Platina: R$21,00

- Ouro: R$21,00

- Prata: R$24,00

- Bronze: R$30,00

- Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Leste Inferior (Flamengo)



- Diamante: R$20,00

- Platina: R$28,00

- Ouro: R$28,00

- Prata: R$32,00

- Bronze: R$40,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)



Oeste inferior (Flamengo)



- Diamante: R$25,00

- Platina: R$35,00

- Ouro: R$35,00

- Prata: R$40,00

- Bronze e planos antigos: R$50,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)



Maracanã Mais (Flamengo)



- Diamante: R$181,25

- Platina: R$223,75

- Ouro: R$223,75

- Prata: R$245,00

- Bronze e planos antigos: R$287,50

- Público Geral: R$500,00 (meia R$287,50)



Sul B (Visitante)



- Visitante: R$60,00 (meia R$30,00)