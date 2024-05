Flamengo x Bolívar, disputado em 2014, se encerrou em 2 a 2 - Yasuyoshi Chiba / AFP

Flamengo x Bolívar, disputado em 2014, se encerrou em 2 a 2Yasuyoshi Chiba / AFP

Publicado 15/05/2024 07:00

Rio - O Flamengo volta ao Maracanã na próxima quarta-feira (15) para enfrentar o Bolívar, às 21h30, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Em terceiro lugar no grupo E, o Rubro-Negro precisa de uma vitória para não se complicar ainda mais na competição. O último encontro entre as equipes no Rio terminou de um modo negativo para os cariocas.

A partida aconteceu na terceira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2014. Com dois gols de Éverton, o Flamengo empatou por 2 a 2. O resultado foi muito ruim para o Flamengo, que ainda lutava pela liderança do grupo 7 da Libertadores daquele ano. Nas rodadas seguintes, o desempenho do Rubro-Negro cairia ainda mais, e o clube foi eliminado na fase de grupos da competição. O Bolívar avançou como líder da chave.

O Flamengo, entretanto, já venceu um duelo contra o Bolívar no Rio. O jogo aconteceu na quinta rodada da fase de grupos da Libertadores de 1983: o Rubro-Negro goleou o clube boliviano por 5 a 2 no Maracanã, com gols marcados por Julio César, Adílio, Elder, Baltazar e Robertinho. Porém, assim como aconteceu em 2014, o Flamengo foi eliminado na fase de grupos daquela edição da Libertadores.

O Flamengo ficou na segunda colocação do grupo 2, atrás do Grêmio, mas se despediu do torneio, afinal, no regulamento da época, apenas o líder de cada chave avançava. O clube gaúcho acabou conquistando seu primeiro título da Libertadores naquele ano.

*Reportagem do estagiário João Pedro Cupello, sob supervisão de Pedro Logato